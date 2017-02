Pancho: Porque Marcelo Schrubbe vai deixar a Defesa Civil

Entre as mudanças anunciadas no primeiro escalão do prefeito Napoleão Bernardes há uma que é difícil entender. O secretário de Defesa do Cidadão, Marcelo Schrubbe, sem partido, vai deixar o cargo para assumir a Secretaria de Manutenção e Conservação Urbana, antiga Serviços Urbanos. No lugar dele assume o desconhecido Rodrigo Quadros, do Democratas.