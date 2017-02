Pedro Machado: apesar do mistério, Napoleão Bernardes mantém espinha dorsal do governo de Blumenau

Política 08/02/2017 | 19h53

O prefeito Napoleão Bernardes (PSDB) se utilizou da máxima de que "em time que está ganhando não se mexe" ao definir a nova equipe de governo para este segundo mandato. Foram várias as mudanças no primeiro escalão (veja a lista completa aqui), mas apesar de todo o mistério que rondou a prefeitura nas últimas semanas a espinha dorsal do atual grupo de trabalho acabou sendo mantida.

Pastas-chave, ainda mais em tempos de quedas de repasses de verbas estaduais e federais que obrigam o município a ampliar gastos nestes setores, Saúde e Educação continuam sob o comando, respectivamente, das elogiadas Maria Regina Soar e Patrícia Lueders.

O mesmo ocorre com o Seterb. Com a licitação do novo transporte coletivo ainda em andamento, Carlos Lange segue à frente da autarquia.

Ricardo Stodieck, dono de um trabalho praticamente unânime no Turismo, e homens de confiança do prefeito, como Anderson Rosa (Administração) e Paulo Costa (Governo e Transparência, ex-Gestão Governamental), ficam onde já estão. Juntam-se a Alexandro Fernandes (ex-Fazenda e agora no Samae), outro dos "braços direitos" de Napoleão, o primeiro nome confirmado, logo no início do ano.

Na nova pasta de Gestão Financeira (antiga Fazenda), Roni Wan-Dall não é necessariamente uma novidade. Apesar de não ter terminado 2016 no primeiro escalão, ele já havia ocupado a Secretaria de Administração na gestão de Napoleão.