Pedro Machado: após 33 anos, Ulrich Kuhn deve deixar comando do Sintex em 2017

Tudo indica que o ano de 2017 marcará a saída de Ulrich Kuhn do comando do Sindicato das Indústrias de Fiação, Tecelagem e do Vestuário de Blumenau (Sintex).

Presidente há incríveis 33 anos – metade do tempo de vida da entidade, que celebrou 65 anos na última semana – e reconhecido como uma das principais autoridades estaduais do segmento, ele garante que não existe chance de concorrer em uma nova eleição. Alega que é preciso renovação e um processo interno contínuo de formação de novas lideranças.

– Já está mais do que na hora (de sair). Isso já deveria ter acontecido antes – conta.

Não é primeira vez que Kuhn “reclama” da situação. Numa entrevista concedida ao colega Pancho em 2012 (um belo perfil que merece leitura e está disponível aqui), o dirigente já dizia que iria para a sua última gestão – cinco anos se passaram e nada mudou – e que achava ruim uma pessoa ficar tanto tempo no cargo.

— Mas sempre apareceram circunstâncias que contribuíam para isso (permanecer na presidência). Sempre teve uma razão — justifica.

O mandato da atual diretoria termina em julho. Ulrich despista sobre o sucessor. Diz que o novo presidente sairá de um consenso entre os integrantes do atual colegiado e deve ser apontado até o final de abril. A julgar pelo histórico de sucesso e pelo que representa para o setor têxtil, não seria surpresa se recuasse uma vez mais.