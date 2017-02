Pedro Machado: comércio de Blumenau já está de olho na Páscoa

Economia 27/02/2017 | 06h31

Carnaval ainda nem terminou e o. Em alguns supermercados os famosos corredores de ovos de chocolate vão ganhando espaço, apesar da sensação de que é cedo para se falar na data. Ainda assim, o setor está cauteloso com as vendas neste ano. Pesquisa feita pela Associação Catarinense de Supermercados (Acats) revela que 45% dos lojistas vão manter o mesmo volume de encomendas de 2016, 18% diminuirão o volume e apenas 27% afirmam que vão comprar mais, acreditando em crescimento.– O setor está cauteloso – avalia o presidente da entidade, o empresário Paulo Cesar Lopes.O dirigente lembra que, em termos de vendas para o setor supermercadista, a Páscoa do ano passado já não foi muito boa. A própria indústria fabricante de chocolates reduziu o mix de produtos para este ano. Outro fator somado ao ambiente de recessão: o consumidor está mais atento aos preços muitas vezes abusivos cobrados em ovos, mais caros do que barras e tabletes do mesmo peso, por exemplo.Por outro lado, tem gente bastante otimista com a Páscoa. A pomerodense Nugali projeta repetir o resultado de 2016, quando as vendas subiram 20%. Para este ano, a empresa prevê a produção de 25 toneladas de chocolate, metade disso em produtos temáticos e lançamentos para a data.