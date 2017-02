Pedro Machado: Concurso Brasileiro de Cervejas bate novo recorde e tem 2.034 rótulos inscritos neste ano

Competição 08/02/2017 | 10h01

Impressiona a dimensão que o Concurso Brasileiro de Cervejas, que ocorre durante o festival, em Blumenau, atingiu em tão pouco tempo. A edição deste ano terá 2.034 rótulos participantes, um crescimento de 38% em relação a 2016. Em 2013 eram apenas 215. Em termos de inscrições, o evento já é o segundo maior do planeta.

Outro dado de peso: 69% das cervejarias brasileiras enviaram amostras para o concurso. No total, 332 empresas vão marcar presença, acréscimo de 50% na comparação com a edição passada.

SC é o terceiro estado em número de cervejarias

Apesar de acontecer em Blumenau, Santa Catarina é apenas o terceiro estado em número de cervejarias presentes no concurso, com 51 representantes. O líder é o Rio Grande do Sul, com 79, seguido por São Paulo, com 71.

Por outro lado, mesmo se denominando “brasileiro”, o evento ainda tem baixa adesão no Norte e Nordeste. Estarão na competição deste ano apenas três representantes dessas duas regiões: um do Pará, um de Pernambuco e outro do Ceará.