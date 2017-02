Pedro Machado: Eisenbahn e outras gigantes não participarão do Festival Brasileiro da Cerveja

Lazer 01/02/2017 | 08h03

Será no mínimo estranho não encontrar a Eisenbahn no Festival Brasileiro da Cerveja de 2017, que ocorre em março em Blumenau. A exclusão da tradicional marca se deve a um acordo feito já no ano passado entre a Associação Brasileira de Cerveja Artesanal e o Parque Vila Germânica.

Pelo trato, o evento será exclusivo para microcervejarias, deixando de fora importadoras, distribuidoras e os quatro maiores grupos fabricantes da bebida no país – Ambev, Petrópolis, Heineken e Brasil Kirin, esta última dona da Eisenbahn.

Outra consequência do acordo: a decoração das paredes da Vila, que ostentam grandes logomarcas da Eisenbahn, será coberta durante a realização do festival. O secretário de Turismo, Ricardo Stodieck, esclarece que as mudanças não são definitivas. Ao final da edição deste ano elas serão avaliadas.

Origem resgatada

A saída das gigantes do setor – que, claro, torceram o nariz para a decisão – de certa forma resgata a origem do festival, criado especialmente para difundir os pequenos produtores de cerveja. O evento já sofreu um baque com a exclusão das caseiras em 2013, em função de falta de registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

A presença de multinacionais, alegam as microcervejarias, cria um ambiente desigual. No ano passado chegou a ocorrer um protesto no último dia do festival contra a abertura do Eisenbahn Biergarten para uso exclusivo da Brasil Kirin. O espaço acabou ficando fechado.

Apesar do atrito à época, o diretor da Abracerva, Rodrigo Pinto Flor, classifica o incidente como um “deslize”, ressaltando a postura “parceira e amigável” da organização em rever a programação e abrir um canal franco de diálogo com as microcervejarias. No fim, tudo resolvido com uma boa conversa, como deve ser.