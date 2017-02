Pedro Machado: Napoleão quer projeto de reforma administrativa até dia 14

Política 10/02/2017 | 10h01

O prefeito Napoleão Bernardes (PSDB) quer enviar para a Câmara de Vereadores até terça-feira da semana que vem projeto que prevê uma reforma administrativa no Executivo. Ele determinou que o secretário Paulo Costa (Governo e Transparência) analise as estruturas internas das pastas do governo. A missão de Costa é identificar se há possibilidade de remanejamento, exclusão ou inclusão de novas funções dentro da prefeitura de Blumenau.

:: Leia mais informações de Pedro Machado

Esta é a segunda etapa do repaginação da estrutura organizacional do Executivo, que sucede a nomeação dos novos (alguns nem tanto) titulares do primeiro escalão, anunciada quarta-feira.

Chama a atenção o fato de nove pastas terem sido renomeadas (saiba mais abaixo). Em alguns casos, apenas se oficializa o que a estrutura já vinha fazendo na prática (caso do Turismo, que tinha ações voltadas ao lazer, e da antiga Gestão Governamental, cuja transparência era uma das principais bandeiras).

Em outros, foram incorporadas novas atribuições, muitas delas cobradas durante as eleições. Segundo Napoleão, as medidas foram pensadas para ampliar a “capacidade de realização em novas áreas a partir de novas demandas” da comunidade, mas “sem abrir mão de austeridade e controle de custeio”.

No final das contas, a “atualização” dos nomes das secretarias é mais conceitual e não representa nenhuma grande transformação na gestão pública. Mas há um componente simbólico em algumas mudanças, que demonstrariam maior grau de comprometimento com novas áreas temáticas e políticas públicas.

No caso da antiga Sedec, inovação e empreendedorismo, em tese, ganhariam ainda mais força dentro das propostas de desenvolvimento econômico. É esperar para ver.

Fusão descartada

Na análise da estrutura administrativa, a prefeitura chegou a estudar a fusão entre as secretarias de Turismo e Desenvolvimento Econômico. A proposta enfrentou certa resistência interna. Como o turismo vem sendo tratado com uma visão mais estratégica para o crescimento da cidade, a ideia acabou sendo descartada. O receio foi de que a união com outra pasta pudesse transmitir uma imagem negativa, dando a entender que o segmento não é encarado como uma prioridade.

"BID 2"

A recém-criada Secretaria Executiva do Programa BID e Projetos Especiais, entregue ao vice-prefeito Mário Hildebrandt (PSB), nasceu com o status de temporária, prevista para ser extinta com o fim do financiamento de obras por parte do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Mas pode continuar ativa por mais tempo. Napoleão admite a perspectiva de um “BID 2”, que ajudaria a custear novos projetos de engenharia.

SECRETARIAS REPAGINADAS