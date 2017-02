Pedro Machado: Senior quer comprar mais empresas em 2017

Economia 17/02/2017 | 13h21





Os números passarão por uma auditoria final e devem ser divulgados nos próximos dias, mas o presidente da Senior, Carlênio Castelo Branco, projeta um crescimento entre 15% e 18% na receita em 2016, mesmo em meio à crise. O último trimestre do ano passado, diz Carlênio, foi o melhor da história da empresa blumenauense, que desenvolve softwares de gestão empresarial.



A Senior fez três aquisições nos últimos 12 meses e prevê outras em 2017. O foco está nos segmentos de logística, varejo e agronegócio, mercados em que a empresa já atua, mas quer fortalecer sua presença. A companhia acaba de lançar uma nova marca (com redefinição de logotipo) e vai intensificar ações de publicidade em mídia especializada para divulgá-la.



Na última terça-feira, a Senior venceu um prêmio internacional da IBM por um projeto implantado na Arroz Urbano que automatiza o controle e o monitoramento do volume de grãos de arroz dentro do silo.