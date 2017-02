Upiara: "Udo no Tabuleiro"

Opinião 18/02/2017 | 12h01







Não é por acaso que o nome do prefeito joinvilense Udo Döhler começa a se destacar na fila dos peemedebistas que podem disputar o governo do Estado em 2018. Sua reeleição em outubro do ano passado o credenciou eleitoralmente para a empreitada, especialmente porque os demais postulantes saíram chamuscados em suas bases eleitorais. Mas há elementos da própria geografia interna do PMDB catarinense que fazem ser este o momento de holofote sobre o empresário que virou político.

Vice-governador do Estado, Eduardo Pinho Moreira também está na lista dos possíveis candidatos a governador. No entanto, é o primeiro a ressaltar que Udo Döhler está no páreo e a elogiar os méritos do correligionário. Cada vez mais próximo do joinvilense, Pinho Moreira faz uma jogada com risco calculado, que busca isolar os dois adversários internos e também concorrentes a vaga de candidato peemedebista: o deputado federal Mauro Mariani e o senador Dário Berger.

Ao reforçar a posição de Udo no jogo, Pinho Moreira desidrata a tese de que o PMDB precisa decidir ainda este ano quem será o candidato do partido. O argumento é de que, recém-empossado para o segundo mandato de prefeito, o joinvilense não pode assumir agora a condição de pré-candidato. A definição apenas em 2018 é melhor para o vice-governador, quando assume o comando do Estado com a provável renúncia de Raimundo Colombo (PSD) para concorrer a senador. Além disso, a simpatia de Udo a seu projeto se somaria à do prefeito de Florianópolis, Gean Loureiro, que também orbita seu grupo na geografia interna do PMDB.

Em Joinville, Udo Döhler está atento aos movimentos. Evita antecipar o tema, mas não descarta o governo estadual. Sabe que tem um perfil interessante para o atual momento político — o do empresário que se fez fora das urnas — e que poderia trazer em peso o eleitorado do Norte do Estado. Sabe também que o caminho que leva ao Centro Administrativo é cheio de tapetes — e de quem os queira puxar.

Um jantar social-trabalhista

As conversas de olho em 2018 estão a pleno vapor e produzem alguns encontros inusitados. Na última quinta-feira, o deputado estadual Gelson Merisio (PSD) foi a Brasília jantar com o presidenciável Ciro Gomes (PDT). O encontro foi intermediado pelo deputado estadual Rodrigo Minotto (PDT) e contou com o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi. Pré-candidato a governador, Merisio classificou Ciro como uma "figura política interessante". Em plano estadual, pessedistas e pedetistas andam próximos.

Vai?

O deputado federal petista Décio Lima também participou do jantar. Pelo se que se vê, o menu alimentará muitos rumores e especulações.