Vereador propõe desconto no IPTU para quem adotar cães de rua em Blumenau

Opinião 23/02/2017 | 11h43

O vereador blumenauensetrouxe uma ideia estranha na sessão de terça-feira. Disse que encaminhou à prefeitura a sugestão de darpara as famílias queabrigados no Centro de Prevenção e Recuperação de Animais Domésticos (Cepread).Cães devem ser adotados por famílias que amam e cuidam, não pelas interessadas em pagar menos imposto. É bom lembrar que muitos tratam cães como se filhos fossem. Fico imaginando a repercussão que traria a mesma sugestão para a adoção de crianças.Desconto de IPTU poderia, sim, ser dado às famílias que, por exemplo, roçam a rua na frente de casa porque a prefeitura não dá conta do serviço. Que tal?