Clóvis Reis: Dois prefeitos

Opinião 04/03/2017 | 08h04



Secretários remanescentes do primeiro mandato encaram com desconforto o assédio do vice-prefeito Mário Hildebrandt (PSB) na estreia do novo governo. A estrutura que ele montou no gabinete, incluindo a criação de uma assessoria jurídica própria, e a sobreposição do trabalho com a atividade de outras pastas não contam com a unanimidade do colegiado.



Aliados entendem que a dimensão político-administrativa atribuída ao vice denota uma duplicidade de comando, agravada com a distância produzida pela inserção do prefeito Napoleão Bernardes (PSDB) no cenário da política estadual. “Não está sendo fácil atender a dois prefeitos”, reclama um dos secretários reconduzidos ao cargo.



Segundo ele, a queixa traduz a opinião de vários comissionados. As circunstâncias atuais contrastam frontalmente com a dinâmica do mandato anterior, no qual o vice-prefeito Jovino Cardoso (PSD) tinha uma atuação discreta no âmbito da administração interna.



***



Autor da proposta de redução do recesso parlamentar de 45 dias para 30 dias, o vereador Adriano Pereira (PT) vê com desconfiança a decisão que determinou a realização de um estudo para avaliação do impacto financeiro da medida. Ele teme que o encaminhamento seja um pretexto para o arquivamento do projeto.



***



O vereador Marcos da Rosa (DEM), presidente da Câmara de Blumenau, apresentou projeto de lei que institui a Marcha para Jesus, evento evangélico que reúne milhares de pessoas mundo afora 60 dias após a Páscoa. No Brasil, a celebração conta com o respaldo de uma lei sancionada pelo presidente Lula (PT), em 2009.



***



O superintendente da região metropolitana de Florianópolis, Cássio Taniguchi (DEM), vem a Blumenau na próxima semana para a reunião do Conselho Regional de Desenvolvimento. Ele falará sobre os benefícios de criação de uma região metropolitana. A proposta conta como apoio do deputado Jean Kuhlmann (PSD) e do suplente Ivan Naatz (PDT).



***



Pré-candidato a deputado federal, Ericson Luef (PMDB) contabiliza o apoio de oito prefeitos da região (entre atuais e ex-prefeitos) à sua campanha. Um deles é Ayres Marchetti (PSD), de Ibirama. A afinidade vem do mundo do futebol. Os dois atuaram como dirigentes esportivos no mesmo período.



***



Governador em exercício, Eduardo Pinho Moreira (PMDB) virá a Gaspar na próxima sexta-feira. Ele é um dos nomes fortes do partido na montagem da estratégia para a disputa da eleição estadual no ano que vem.