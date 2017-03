Pedro Machado: velhos conhecidos da prefeitura de Blumenau são confirmados no segundo escalão

Política 08/03/2017 | 21h07

Novas nomeações no segundo escalão da prefeitura de Blumenau foram publicadas no Diário Oficial do Município desta quarta-feira. Boa parte delas já era esperada.

Entre os nomes mais conhecidos, destaque para a ex-secretária de Educação, Helenice Luchetta (PSDB), que assume como diretora geral do gabinete do prefeito Napoleão Bernardes (PSDB). João Paulo Taumaturgo (PSDB) é o novo diretor de Obras da Secretaria de Infraestrutura Urbana (ex-Obras) e o ex-vereador Robinho Soares (PR) ficou com a diretoria de Manutenção de Bairros, ligada à Secretaria de Conservação e Manutenção Urbana (ex-Serviços Urbanos).

O ex-vereador Beto Tribess (PSDB) passa a comandar a Praça do Cidadão. Já César Botelho (PMDB), ex-secretário de desenvolvimento regional de Blumenau, é o novo diretor geral da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (ex-Planejamento Urbano), enquanto João Sendeski (PSDB), ex-presidente da Fundação Municipal de Desportos (FMD), vai ocupar a diretoria de Promoção e Lazer da Secretaria de Turismo e Lazer.