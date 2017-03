Receita Federal espera 80 mil declarações do Imposto de Renda em Blumenau neste ano

Economia 02/03/2017 | 14h07

A Receita Federal estima receber 80 mil declarações do Imposto de Renda de pessoas físicas em Blumenau neste ano, um crescimento de cerca de 5% em relação às 76 mil apresentadas em 2016. O programa para a declaração pode ser baixado em bit.ly/IR-2017.

O prazo para entrega começa nesta quinta-feira e vai até 28 de abril, mas o contribuinte deve separar desde já a documentação e os comprovantes de rendimentos e despesas necessários – quanto mais cedo a declaração for entregue, geralmente mais cedo a restituição pinga na conta.

Estão obrigados a acertar contas com o Leão todos aqueles que tiveram, no último ano, rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70. Há uma série de outras obrigações. A Receita Federal disponibiliza em seu site um amplo documento com perguntas e respostas de dúvidas (acesse em bit.ly/SACdoIR).

Para quem não quer se preocupar com os números e com possibilidades de erros e inconsistências na declaração – que podem levar à temida malha filha –, recomendo procurar um profissional especializado da área.