Cao Hering: "A Venezuela será o consolo do bananão"

Opinião 11/05/2017 | 20h36 Atualizada em

Terça-feira, 15 horas. A imprensa está em polvorosa contando as horas para o interrogatório de um certo Luiz Inácio pelo juiz Sérgio. Nas redes sociais pululam postagens de toda ordem, entre elas um pedido do magistrado para evitar confrontos, uma vez que os aliciados pelo PT prometem uma onda vermelha a Curitiba para impedir que metam o depoente no xilindró. Dr. Sérgio lembra: será apenas um procedimento de rotina da operação Lava-Jato. Em contrapartida, a horda cega foi insuflada para o combate, meteram-lhe na cabeça haver uma ordem de prisão ao final da sessão. Pelo WhatsApp, dúzias de imagens exibindo o movimento de soldados e equipamentos de uma divisão do Exército, como se preparando para a guerra; caravanas de ônibus embandeiradas com as mais exóticas vertentes socialistas (até da Bolívia); barracas sendo armadas junto a pilhas de mantimentos na área do terminal rodoferroviário, comida preparada ao ar livre, banheiros químicos... o escambau.



Alguém resumiu essa joça no face: no dia 10 de maio passaremos vergonha perante o mundo ao mobilizar até os militares por causa do depoimento de um semianalfabeto que mandou a Justiça guardar o processo vocês sabem onde. Realmente... que país é esse? Um gigante de vísceras supuradas abrigando uma considerável massa de discernimento infectado por ladravazes populistas. Quase meia-noite, volto amanhã.



São 11 horas de quarta-feira, o talk-show está marcado para as 14 h. Os jornais online mostram Luiz Inácio desembarcando de um avião fretado em Curitiba, 500 policiais armaram um cordão de isolamento dentro e fora do prédio da Justiça Federal, ninguém se aproxima num raio de 150 metros. O comércio da região está fechado, jornalistas nacionais e estrangeiros soltam boletins a cada minuto. ¿Mãe¿ Dilma e Luiz Inácio, rodeados de adictos clássicos, posam para as redes com a indefectível cara de jacu. Todo esse frisson por causa de um bufão que, por baixo, nos meteu num atraso de 20 anos. À tarde vamos ver o bicho que vai dar. Arremato a coluna na quinta.



Quinta-feira, 10h30min. Bem, os pitorescos episódios ocorridos em Curitiba certamente já são do conhecimento dos caros e pacientes leitores. Não houve a suposta ¿luta campal de classes¿ e em seu depoimento de cinco horas, ante o inabalável Moro, Luiz Inácio expôs pela enésima vez seu modo caricato, alterado, de caráter dúbio, desdenhoso com leis e pessoas. Deixou para a História outra fiada de negações e mentiras. Tudo em péssimo português. O circo na rua teve o ápice com seu previsível, histriônico e messiânico discurso de sempre. Agora com a promessa de concorrer à presidência.



Não demora, a Venezuela será o consolo do Bananão.