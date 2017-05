Carolina Bahia: Lula quer desviar a atenção com mobilização em depoimento

Política 09/05/2017 | 20h40 Atualizada em

O PT resolveu transformar o depoimento do ex-presidente Lula ao juiz Sérgio Moro em um ato político para tentar desviar a atenção daquilo que realmente interessa: esclarecer as relações entre Lula e as empreiteiras. De acordo com a denúncia, Lula teria sido presenteado pela OAS com um triplex no Guarujá (SP), além do pagamento de bens recebidos durante a passagem pela presidência da República. Ele nega as acusações, e esse caso está sob análise da Justiça. Amigão de Lula, Paulo Okamoto disse a Moro que a OAS pagou, sim, por quatro anos R$ 22 mil por mês para a manutenção do acervo, mas que era um projeto cultural. Em um mundo em que não existe almoço grátis, é difícil acreditar. A militância prefere acreditar que o encontro de hoje é um ringue de UFC. Moro foi transformado em inimigo por uma sigla enrolada até o pescoço na Lava-Jato, no mesmo balaio do PMDB, PP, PSDB e outros tantos. Os petistas não têm plano B para a disputa presidencial em 2018 e apostam a retomada do partido na viabilidade da candidatura de Lula. Esse é o cenário que está por trás do que vai ocorrer hoje em Curitiba.



Caça às bruxas

Presidente da comissão especial da reforma da Previdência, Carlos Marun (PMDB-MS), ameaça pedir a cassação de mandatos de deputados envolvidos com protestos. Marun investiga a invasão de agentes penitenciários na sessão da comissão.

Xis-tudo

Para não interromper na hora do almoço os trabalhos na comissão especial da reforma da Previdência, que analisava os 10 destaques ao projeto, um lanche foi oferecido. No menu: "xis tudo com ovo" e refrigerante. O cardápio, menos indigesto que alguns pontos da reforma, acabou em poucos minutos.

Notícia falsa

A senadora Ana Amélia Lemos (PP-RS) cobra reconhecimento público de um erro cometido pela Procuradoria da Fazenda. A divulgação de uma lista de devedores do Fisco incluiu o nome dela por engano. A senadora foi confundida com Ana Amélia de Mello Franco, candidata a vereadora do Rio.