Carolina Bahia: Troca-troca para emplacar a Reforma da Previdência

Deputados aliados do governo Temer já reconhecem que a votação da reforma da Previdência poderá ficar para junho. O Planalto continua em busca dos 308 votos em plenário, mas ainda não tem a garantia de fidelidade da base de apoio. A partir de hoje as ações se intensificam. Além da distribuição de cargos, o governo vai usar recursos extraorçamentários para acarinhar deputados federais e seus prefeitos. Tudo em troca de votos. Como diria a ex-presidente Dilma, o governo está fazendo o diabo para emplacar as mudanças na aposentadoria.



Uma reforma que está ficando cara demais. Em paralelo ao toma lá, dá cá, governistas vão lembrar os parlamentares resistentes que se a reforma não for aprovada, eles serão culpados pela estagnação da economia e também não conseguirão se reeleger. Para quem está sofrendo pressão do eleitorado, esse argumento é difícil de pegar.

COMPLETO

Um novo ministro toma possa hoje no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Tarcísio Vieira de Carvalho Neto assume no lugar de Luciana Lóssio. Assim, a nova composição do TSE está completa, pronta para retomada do julgamento da cassação da chapa Dilma/Temer.

PRIORIDADE

Representantes dos Tribunais de Contas Estaduais de todo o país formaram um grupo de trabalho que vai estabelecer um padrão nos TCE's para o controle do cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação. Técnicos estão reunidos em Brasília para afinar as ações junto aos municípios.

PREVIDÊNCIA

O Planalto conta como certa a conclusão da votação da reforma da Previdência hoje, na comissão especial, com a rejeição de todos os destaques. Os agentes penitenciários ficarão mesmo de fora do regime especial. O texto será encaminhado ao plenário da Câmara, onde o assunto poderá voltar ao debate. A inclusão da categoria no regime especial chegou a ser garantida pelo relator, deputado Arthur Maia (PPS-BA), mas ele voltou atrás momentos antes da votação do texto-base. A decisão enfureceu os representantes da categoria que acompanhavam a sessão.