Clóvis Reis: Acordo leva Paulo França para cargo no governo do Estado

Política 12/05/2017 | 21h16 Atualizada em

Sem alarde, o engenheiro Paulo França (PMDB) assumiu o cargo de secretário adjunto na Secretaria de Infraestrutura do governo do Estado. Interlocutores do PMDB interpretaram a nomeação como um gesto da executiva para a pacificação do diretório de Blumenau. Por decisão judicial, o PMDB tem uma semana para realizar a convenção, mas nos bastidores costura-se um acordo que atenda o interesse das várias alas do partido. Recentemente, Florianópolis renovou até julho o mandato da direção local, em deliberação que desagradou lideranças como os ex-prefeitos Renato Vianna e Dalto do Reis e o próprio Paulo França. Originalmente, o encaminhamento previa que as eleições ocorressem apenas em outubro. Agora, com o acordo em gestação, não se sabe mais quando os filiados escolherão os novos dirigentes: no próximo dia 20, em julho ou em outubro. O PMDB de Blumenau está sob o comando de uma comissão provisória desde novembro de 2015, condição que contraria o disposto no estatuto do partido.

...

O secretário executivo da ADR, Emerson Antunes (PSD), se reúne nos próximo dias com os prefeitos de Blumenau, Pomerode, Gaspar, Ilhota e Luís Alves para definir os projetos que serão encaminhados ao governo do Estado no âmbito do programa Fundam 2. O fundo tem uma previsão de repasse de R$ 700 milhões.

...

A Câmara de Blumenau discute duas propostas que dizem respeito à fiscalização de trânsito. Um projeto do vereador Jovino Cardoso (PSD) determina a justaposição da foto do veículo infrator na notificação de infração captada por câmera de videomonitoramento. Já um anteprojeto dos vereadores Gilson de Souza (PSD) e Alexandre Caminha (PROS) prevê a conversão da multa por infrações leves e médias em advertência por escrito. A proposta regulamenta a aplicação do artigo 267 do Código de Trânsito. Recentemente, os vereadores aprovaram outro projeto de Gilson de Souza, referente à divulgação dos recursos arrecadados com multas de trânsito. Agora, os dados estão disponíveis no site da prefeitura.

...

A propósito: o portal Meu Voto Vale (www.meuvotovale.com) apresenta um painel dos projetos de lei em discussão na Câmara de Blumenau. Iniciativa do colega Alexandre Gonçalves, o espaço permite que os leitores se manifestem sobre a tramitação das propostas, servindo como referência da receptividade das medidas. Até ontem, o projeto do vereador Marcos da Rosa (DEM), que proíbe o trote universitário nas ruas, era o recordista em participação, com aprovação de 69% dos participantes.

...

Que fim teve a investigação sobre a suposta apropriação indébita da remuneração paga à assessoria de um vereador de Blumenau?