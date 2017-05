Clóvis Reis: Prefeitura de Blumenau busca recursos para primeiro projeto da ponte do Centro

Opinião 16/05/2017 | 19h31 Atualizada em

A prefeitura de Blumenau incluirá a construção da ponte entre as ruas Rodolfo Freygang e Chile, no Centro, no pacote de financiamento federal que contará com recursos do FGTS. A obra ficou de fora do programa de infraestrutura viária patrocinado pelo BID e pelo PAC, recentemente lançado, que em contrapartida contemplou a ponte entre as ruas Itajaí e Paraguai, na curva do Rio Itajaí-Açu.



As duas pontes supõem diferentes soluções para o trânsito e desde o mandato passado a gestão incorporou o discurso de execução de ambos os projetos. O anúncio de inclusão da obra no novo financiamento confirma tal diretriz.



Quem coordena a frente de trabalho é o vice-prefeito Mário Hildebrandt (PSB), que lidera as discussões da Comissão de Mobilidade Urbana, formada por representantes de quatro secretarias (Obras, Planejamento, Defesa do Cidadão e Seterb). Nesta terça-feira o grupo passou o dia em reunião, num curso para qualificação de propostas submetidas a organismos de financiamento.

...

O secretário de Comunicação, Marco Wanrowsky (PSDB), reassumiu o cargo depois de férias de 30 dias. Interlocutores próximos não identificaram nele o entusiasmo demonstrado na estreia no cargo. Suplentes de vereador acomodados em outros escalões do governo estariam no mesmo clima.

...

Deve subir para 15 o número de partidos abrigados no governo. Depois de PR e PSC agora é a vez do PRB, que negocia o ingresso na gestão. Na última eleição o partido deu o vice na chapa que Jean Kuhlmann (PSD) encabeçou.

...

O vereador Alexandre Caminha (PSC) promete uma cruzada contra as empresas de telefonia móvel. Ele diz que nem mesmo no prédio da Câmara de Blumenau, que fica na região central, o serviço funciona adequadamente. O vereador defende projeto para que as empresas informem aos usuários as regiões nas quais oferecem cobertura.

...

A Polícia Civil concluiu a inquirição das testemunhas arroladas no inquérito que apura a suposta apropriação da remuneração paga à assessoria de um vereador. Segundo a denúncia, a funcionária recebia o pagamento e devolvia parte do valor para o chefe. O caso se refere à legislatura passada.

...

Advogados reunidos em assembleia pediram que a OAB tome providências em relação ao juiz de uma das Varas do Trabalho de Blumenau A categoria reclama de dificuldades para o exercício profissional. O movimento conta com o apoio de duas comissões da OAB.