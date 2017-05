Clóvis Reis: Vereadores pagarão preço político alto se a CPI do Esgoto não sair do papel

Operação Lava-Jato 09/05/2017 | 20h19 Atualizada em

Os vereadores pagarão um preço político alto se não investigarem a denúncia de que a empresa que implantou o tratamento de esgoto no município supostamente pagou propina para 20 interlocutores locais. De acordo com informações que a própria construtora prestou à Operação Lava Jato, no período entre de 2010 e 2014 ela teria repassado em torno de R$ 7 milhões para nomes que elegeu como parceiros do projeto. Se confirmados, os fatos caracterizariam o maior escândalo político da história de Blumenau. A identificação dos beneficiários e a finalidade dos depósitos são dúvidas que colocam em suspeição a natureza de decisões relacionadas aos interesses da empreiteira à época. Por isso, o esclarecimento das dúvidas é uma imperiosa responsabilidade que compete aos atuais vereadores, sob pena de conivência com a prática de eventuais ilicitudes. Num país que afastou uma presidente, que investiga outro, que levou um ex-governador e um ex-presidente da Câmara dos Deputados para a cadeia, é inadmissível que os representantes da província sequer considerem a hipótese de subterfúgios que em última análise lhes colocam de costas para o momento que vive o Brasil.

Sentença da 1ª Vara da Fazenda determinou que o PMDB de Blumenau realize até 20 de maio a convenção municipal para eleição do novo diretório. Caso a decisão se mantenha até lá, a renovação da executiva será uma espécie de revanche para a ala afastada do poder na base do canetaço.



A prefeitura conhece sexta-feira o número de empreiteiras interessadas na realização das obras de mobilidade urbana financiadas com recursos do BID. A frequência dos pedidos de esclarecimentos é um termômetro da repercussão do processo. O vice-prefeito Mário Hildebrandt (PSB) está otimista.

A vitória do deputado Décio Lima na eleição para o diretório estadual do PT significa uma guinada do partido ao centro. A radicalização dos últimos anos conduziu a legenda ao isolamento. Por isso o deputado defende a formação de uma ampla aliança para a disputa da eleição do ano que vem. Em breve ele vai percorrer o Estado em caravana, agradecendo os votos e pregando o novo ideário.



O senador Dalirio Beber (PSDB) será o coordenador da frente parlamentar mista em defesa da indústria têxtil e de confecção.