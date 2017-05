Em passagem por Blumenau, Jair Bolsonaro é ovacionado na Vila Germânica

Política 19/05/2017 | 18h55 Atualizada em

O cenário se repetiu. Tal como ocorreu em Florianópolis, Joinville e Jaraguá do Sul, o deputado federal Jair Bolsonaro (PSC-RJ) foi recebido com ovações no Parque Vila Germânica. Conforme a Polícia Militar, 3 mil pessoas estiveram no Eisenbahn Biergarten para participar de uma palestra com o parlamentar que, embora não admita publicamente — até para evitar problemas junto ao Tribunal Superior Eleitoral — é, sim, pré-candidato à presidência em 2018.



Bolsonaro estava ao lado de outros dois deputados: o seu filho, Eduardo Bolsonaro (PSC-SP) e de Rogério Peninha Mendonça (PMDB-SC). Autoridades como o delegado regional de Polícia Civil, Rodrigo Marchetti, o comandante do 10º Batalhão de Polícia Militar, Jefferson Schmidt, e o empresário Otto Vieira ainda formaram a mesa da palestra.

Passagem por Blumenau fechou o ciclo de eventos de Bolsonaro em Santa Catarina. Foto: Patrick Rodrigues / Agencia RBS

Diferente do que normalmente se espera, Bolsonaro não foi tão duro nas críticas — como até poderia se esperar pela recente crise política vivida no Planalto. Optou por dar pinceladas, mas manteve um discurso técnico, seja sobre o nióbio, o BNDES ou qualquer outro assunto que faça referência ao governo federal. Ironias, é claro, não faltaram.

— Só quero lembrar que JBS não quer dizer Jair Bolsonaro da Silva, viu? — brincou o deputado ao lembrar sobre o escândalo que veio à tona na quarta-feira à noite com referência à empresa de Joesley Batista.



Ao fim, uma faixa presidencial foi colocada no peito de Jair Bolsonaro e, aos gritos de "mito", centenas de pessoas subiram ao palco para tirar selfies com o deputado. Conforme os organizadores, Bolsonaro deve voltar ao Vale do Itajaí no segundo semestre para palestras em Itajaí, Brusque e Rio do Sul.