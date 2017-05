Movimento Vem Pra Rua cancela protesto previsto para este domingo em Blumenau

Manifestação 19/05/2017 | 15h51 Atualizada em

Não durou nem 24 horas a promessa de protesto do movimento Vem Pra Rua para este fim de semana contra os últimos escândalos de corrupção. Na noite desta quinta-feira, a coordenação do grupo em Blumenau informou que haveria um ato às 16h deste domingo, em frente à Prefeitura. A manifestação acompanharia mobilizações nacionais do Vem Pra Rua marcadas para o mesmo dia.



No início da tarde desta sexta-feira, porém, a página nacional do movimento Vem Pra Rua informou que os protestos de domingo foram adiados por ¿questões de segurança¿ e que ¿uma nova data será definida brevemente¿. A mensagem ressalta que o grupo preza pelo texto constitucional e que ¿repudia qualquer movimento em relação a eleições diretas neste momento¿.



O coordenador do grupo em Blumenau, Thiago Schulze, confirmou o adiamento do ato também em Blumenau e argumentou que ele ocorreu em razão do pouco tempo hábil para informar guarda de trânsito e Polícia Militar sobre o ato. No entanto, frisou que não é um cancelamento e que uma nova data será marcada.



Na quinta, o coordenador havia dito que o ato pediria a saída do presidente Michel Temer (PMDB) e do senador afastado Aécio Neves (PSDB) e também a prisão deles e dos ex-presidentes Dilma Rousseff e Lula (PT). Segundo Schulze, o adiamento não significa uma omissão perante as recentes denúncias contra Temer e Aécio.



– Na outra vez, tivemos mais de 1 milhão de pessoas nas ruas, mas a segurança estava ok. Se aqui em Blumenau, por exemplo, desse 70 mil pessoas na rua, a guarda e a PM não têm como se planejar com tão pouco tempo. Foi até um pedido dos líderes locais e que graças a Deus a nacional acatou. O que precisa ficar claro é que não significa que o movimento está recuando, nada muda nossa convicção de que todos os corruptos devem ser punidos pelos crimes cometidos. A gente só está adiando, não está cancelando – pontuou.