OAB decide entrar com pedido de abertura de impeachment contra Michel Temer

O Conselho Pleno da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) votou pela abertura de processo de impeachment contra o presidente da República, Michel Temer, por crime de responsabilidade. As informações são do site da OAB Nacional.



Foram 25 votos a favor e um contra, além de uma ausência, em reunião que durou sete horas e terminou na noite deste sábado. O pedido deve ser protocolado na Câmara dos Deputados nos próximos dias.

Para a entidade, o presidente da República teria falhado ao não informar às autoridades competentes a admissão de crime por Joesley Batista e faltado com o decoro exigido do cargo ao se encontrar com o empresário sem registro da agenda e prometido agir em favor de interesses particulares.

– Estamos a pedir o impeachment de mais um presidente da República, o segundo em uma gestão de um ano e quatro meses. Tenho honra e orgulho de estar nessa entidade e ver a OAB cumprindo seu papel, mesmo que com tristeza, porque atuamos em defesa do cidadão, pelo cidadão e em respeito ao cidadão – disse o presidente nacional da OAB, Claudio Lamachia.