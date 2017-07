Clóvis Reis: Modelo exportação

Opinião 26/07/2017 | 07h30 Atualizada em

O início da nova operação do transporte coletivo em Blumenau ainda rende dividendos para o prefeito Napoleão Bernardes (PSDB). Depois de Itajaí, que pediu subsídios técnicos para o enfrentamento da crise local, agora uma comitiva de São José busca orientações para a solução de demanda semelhante. Todos se mostram impressionados com o modelo de gestão que colocou de uma única vez 104 ônibus zero quilômetro em circulação. Outra iniciativa que repercutiu no Estado foi o programa Cidade Jardim, para revitalização de espaços públicos. Florianópolis solicitou cópia do pacote legislativo. Napoleão comemora o reconhecimento, que fortalece os atributos pessoais para a disputa da eleição estadual. Além da facilidade de comunicação e do desempenho eleitoral, o prefeito busca consolidar-se como um exemplo de gestor eficiente.

***



O vereador Adriano Pereira (PT) diz que a estadualização do nome do prefeito Napoleão Bernardes (PSDB) – no fim de semana ele passou por cinco municípios do Norte do Estado – ocorre às custas da ausência dele nos bairros de Blumenau.

***



O vice-prefeito Mário Hildebrandt (PSB) trabalha no cronograma das primeiras ordens de serviço para as obras financiadas com recursos do BID. O pacote inicial inclui os terminais urbanos e mais três ou quatro obras. O investimento soma R$ 100 milhões.

***

O senador Dalirio Beber (PSDB) pode ser candidato a deputado estadual no ano que vem. O movimento em dois tempos teria como ponto de chegada a disputa da prefeitura em 2020.

***

Confirmando-se alguma janela partidária na reforma política, o PTB entrará na disputa pela filiação do vereador Alexandre Caminha (PROS). O partido ofereceu a ele a possibilidade de uma candidatura a deputado estadual.

***

O PP reconduziu o empresário Osmar Guedes à presidência do diretório. O secretário da Fazenda, Roni Wan-Dall, deixou a linha de frente do partido.

***

O deputado estadual Ismael dos Santos (PSD) comemora a reedição do Programa Reviver, que financia o tratamento de dependentes em centros terapêuticos de Santa Catarina. O Reviver 3 contempla 720 vagas em 72 estabelecimentos.

***

O Novo tem três pré-candidatos a deputado federal em Blumenau: Diego Nasato, Emmanuel Santos e Charles Oliveira. Em Pomerode são mais dois: Dionicir Hoepers e Gilson Vieira. O empresário Luiz Coelho será o candidato ao governo do Estado Napoleão comemora o reconhecimento, que fortalece os atributos pessoais para a eleição estadual.