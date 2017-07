Palestrantes com renome mundial passam por Blumenau durante evento de negócios

Inovação 22/07/2017 | 17h39 Atualizada em

Em estilo arena, com telões e cadeiras por todos os lados olhares atentos acompanharam com muita atenção a programação da 1ª Arena Negócios de Blumenau, que ocorreu no Eisenbahn Biergarten, na Vila Germânica, em Blumenau. Aliás, empreendedores, especialistas em marketing e todas as profissões envolvidas em negócios se inspiraram com as histórias apresentadas por lá.

Pelo palco passaram três nomes que de peso. Dos Estados Unidos, Teri Yanovitch falou sobre o know-how estratégico empresarial da Walt Disney na retenção e fidelização de clientes. A jornalista Cristiane Correa, autora do best seller Sonho Grande, que conta a trajetória do trio de empresários Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira, bate-papo descontraído e cheio de aventuras ao falar sobre como a cultura organizacional traz resultados econômicos. E Marcos Scaldelai, que já passou pela ACNielsen, General Mills e foi nomeado CEO da Bombril encantou o público falando sobre a sua trajetória de vida.



O mentor do evento e diretor da Tô Indo Viagens, Gelson Walker, disse ter criado o evento em Blumenau justamente para inovar e inspirar empreendedores e colaboradores com histórias e dicas de sucesso apresentadas pelos palestrantes. Está é a primeira edição da Arena, feita pela Tô Indo Viagens, a Collettivo Ações de Marketing e a Avesso Marketing de Dentro pra Fora.