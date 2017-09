Clóvis Reis: Não sai mais 

Política 27/09/2017 | 09h37 Atualizada em

O discurso do deputado federal João Paulo Kleinubing no encerramento do encontro macrorregional do PSD indica que, aparentemente, ele suspendeu os planos de saída do partido. "Estaremos juntos na eleição do ano que vem", disse ele, ao lado do deputado estadual Gerson Merísio, virtual candidato a governador. Um pouco antes, em tom lacônico, JPK proclamou que não se pode pensar a sucessão sem incluir o Vale do Itajaí no processo, afirmação que poderia indicar alguma reacomodação interna para ampliar a sua participação na nominata que disputará o governo do Estado e o Senado. O deputado vinha sinalizando uma transferência para o DEM justamente para garantir uma vaga na chapa majoritária. O encontro do PSD reuniu representantes de 20 municípios da região.

***

Presidente do PSDB, José Carlos Oechsler diz que o alvoroço no ninho tucano não é resultado de inquietação, mas de entusiasmo com as perspectivas eleitorais, que animam a participação de muitos filiados na disputa. O prefeito Napoleão Bernardes, o senador Dalirio Beber, os vereadores Alexandre Matias, Jens Mantau e Sylvio Zimermann, e o secretário de Comunicação, Marco Wanrowsky, se colocaram à disposição do partido para vagas que vão de deputado estadual a governador. Por decisão do diretório local, quem definirá os titulares será a convenção estadual.

***



O PMDB formou uma comissão que conduzirá as conversas para a convenção de outubro. Em recente reunião com representantes das alas que disputavam o controle do partido, os discursos ainda revelavam mágoas, mas a turma do deixa disso aposta no consenso para superação da crise. O vereador Marcelo Lanzarin vem ganhando protagonismo na composição do meio de campo. O PMDB ficou um ano e meio sob intervenção estadual e desde julho está sem diretório no município.

***



Ex-candidato a prefeito, Arnaldo Zimmermann (PCdoB) não disputará a eleição para deputado estadual no ano que vem. A decisão contraria as especulações de bastidores. A prioridade dele é a eleição de 2020. Mantida a tendência, o discurso será de forte oposição à atual gestão.

***

A virtual filiação do presidenciável Jair Bolsonaro deu vida nova ao PEN/Patriota de Blumenau. A posse da executiva reuniu representantes de toda a região, incluindo o vereador Ricardo Alba (PP) e o deputado estadual Jean Kuhlmann (PSD). A direção tem na cabeça o policial civil Rui Godinho da Mota (ex-PSD), o empresário Maurício Sievers (veterano da Polícia do Exército) e Sargento Walker (ex-PDT).

***

O Colégio de Presidentes de Subseções da OAB se reúne quinta e sexta-feira em Blumenau. Em pauta questões definidas a partir de proposições internas. Até ontem os temas sugeridos eram preponderantemente relacionados a questões profissionais, sem relação com a crise política do país.