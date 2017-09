Clóvis Reis: Veto

Política 30/09/2017 | 15h05 Atualizada em

A coordenação do movimento suprapartidário que apoia o presidenciável Jair Bolsonaro na região manifestou formalmente ao deputado o descontentamento com a anunciada ascensão do ex-vereador Ivan Naatz ao comando da campanha eleitoral. A reunião ocorreu terça-feira, em Brasília. Há um mês, Naatz se desfiliou do PDT e anunciou ingresso no PEN/Patriotas com a promessa de que coordenaria a eleição. Com a eloquência habitual, Bolsonaro respondeu que no momento não interviria na questão, pois ainda não está filiado ao partido, mas tranquilizou os interlocutores com o anúncio de que uma comissão interna analisará o caso. Ele recebeu solicitação semelhante em relação a outros diretórios do país.



Na opinião dos apoiadores do presidenciável, Naatz tem um histórico demasiadamente progressista para o perfil da candidatura. O ex-vereador parece consciente do movimento de bastidores e no meio da semana declarou ao jornalista Alexandre Gonçalves que a coordenação da campanha de Bolsonaro era, entre outras, uma condição para a filiação ao PEN/Patriotas. O ato estava marcado para 7 de outubro, exatamente um ano antes da próxima eleição, mas os acontecimentos recentes lançam dúvidas sobre a confirmação da agenda.



***



Suplente de vereador, Sérgio Galdino anunciou a intenção de se desfiliar do PSDB. Ele integra o grupo de tucanos que sobrevive à pão e água no segundo mandato do prefeito Napoleão Bernardes (PSDB). Galdino presidiu a FMD na gestão passada.



***



A Polícia Militar vai implantar uma coudelaria em Indaial. A unidade da cavalaria abrigará um centro de melhoramento genético e de treinamento de animais para as atividades de patrulhamento.



***



Alunos do Programa Entra21-Blusoft terão, a partir de agora, aulas de inglês e alemão. A inclusão atende pedido do vice-prefeito Mário Hildebrandt (PSB). Além de empresas locais como Senior, Benner e HBSIS, gigantes multinacionais como a T-System e a Philips já contrataram egressos do programa, o que justifica a mudança curricular. Na próxima quarta-feira ocorre a formatura da atual turma do Entra21-Blusoft.



***



A temperatura no PP subiu outra vez. Vereadores, executiva e secretários municipais não se entendem. De lado a lado se fala em comissão de ética.



***



O terceiro andar da prefeitura já trata o diretor Marcelo Althoff (PMDB) como secretário de Comunicação. Ele ascenderá ao cargo com a transferência de Marco Wanrowsky (PSDB) para a Chefia de Gabinete.



***



A Câmara de Blumenau aprovou emenda do vereador Ito de Souza (PR) que autoriza o parcelamento do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI). Dependendo do valor, o parcelamento será em até 12 vezes, o dobro do prazo atualmente estabelecido.