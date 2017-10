Governador de SC sanciona revogação de medalha dada a ex-ministro Geddel Vieira Lima

Política 03/10/2017 | 14h19 Atualizada em

O governo de Santa Catarina publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira a revogação da medalha Anita Garibaldi dada ao ex-ministro Geddel Vieira Lima (PMDB) em 2010. A proposta do deputado estadual João Amin (PP) foi aprovada na Assembleia Legislativa catarinense (Alesc) no dia 20 de setembro.

O peemedebista é apontado pela Polícia Federal (PF) como proprietário de R$ 51 milhões encontrados recentemente em um apartamento na Bahia. O valor estava dividido em caixas e malas. Além de ser investigado por irregularidades no tempo em que era vice-presidente da Caixa Econômica Federal. Ele está preso.

Geddel foi condecorado com a medalha em SC no dia 10 de março de 2010. O então vice-governador Leonel Pavan (PSDB) deu a ele a autorga considerada a maior distinção concedida pelo Estado por serviços prestados aos catarinenses. Na época, Geddel era ministro da Integração, pasta responsável por enviar recursos às cidades atingidas pela enchente de 2008.

Pela publicação no DOE desta segunda, assinada pelo governador Raimundo Colombo (PSD) em 29 de setembro, a honraria fica revogada a partir da data da publicação. A medalha foi criada em 1972.