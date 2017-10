TRE-SC prevê filas para biometria em pelo menos seis cidades do Estado

Política 03/10/2017 | 08h02 Atualizada em

Com demanda acumulada e baixo comparecimento, eleitores de pelo menos seis cidades de Santa Catarina podem enfrentar filas para fazer a revisão eleitoral obrigatória, a chamada biometria, no Estado. O processo termina no começo de dezembro. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SC), os municípios nessa situação são Balneário Piçarras, Balneário Camboriú, Camboriú, Brusque, Itajaí e Penha.

Só em Itajaí, conforme o TRE, estão disponíveis por dia cerca de 1,3 mil senhas, mas apenas 900 pessoas, em média, têm feito o cadastramento diariamente. O mesmo ocorre em Balneário Camboriú, que tem atendido menos da metade da capacidade diária e em Penha, que possui 300 vagas por dia, mas só tem feito em torno de 100 atendimentos.

De acordo com o TRE, para que todo o eleitorado seja cadastrado, é necessário que a capacidade diária de atendimentos seja cumprida, com a distribuição dos eleitores ao longo do prazo. Por isso, a Justiça Eleitoral recomenda que os eleitores dessas cidades façam o cadastramento biométrico o mais rápido possível. O não comparecimento do eleitor tem como efeito a suspensão do título eleitoral e o cancelamento do CPF.

Um cidadão com esses documentos suspensos, não pode, por exemplo, votar, emitir passaporte ou carteira de identidade, se inscrever em concurso público, nem renovar matrícula em estabelecimentos de ensino, além de não obter empréstimos em bancos estatais.

Para fazer a biometria, o eleitor deve agendar o seu atendimento por meio do site do TRE-SC e comparecer no cartório portando documento de identificação com foto, comprovante de residência recente e comprovante de alistamento militar (no caso de homens maiores de 18 anos que vão fazer o primeiro título).

