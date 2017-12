Moacir Pereira: Advogado ingressa com ação questionando preços dos combustíveis

Moacir Pereira 04/12/2017 | 04h00 Atualizada em

O advogado Carlos Tapias ingressou com ação na Justiça Estadual questionando a legalidade das distribuidoras de combustíveis na venda de produtos com preços diferenciados aos revendedores franqueados da mesma bandeira. Ele argumenta que o novo critério fixado pela Petrobras possibilita a manipulação do mercado pelas distribuidoras e do preço final aos consumidores.

