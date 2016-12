Adolescente de 13 anos aponta arma para policiais e é apreendido em Indaial

Segurança 31/12/2016 | 08h42

Um adolescente de 13 anos foi apreendido nesta sexta-feira, por volta das 9h, em Indaial, após apontar uma arma para policiais militares. Ele estava consumindo maconha dentro de uma caminhonete Mitsubishi L200, com placas de Campo Grande (MS), quando foi localizado pela guarnição.



A chegada dos PMs ao local se deu após uma denúncia de veículo abandonado na Rua Palotina, no bairro Encano do Norte. Ao chegar no local, os policias encontraram o garoto que, ao avistar a viatura, apontou um revólver calibre 38 em direção aos agentes que imediatamente regiram com disparos.



Em consulta, foi verificado que a caminhonete tem registro de furto na cidade de Itapema. Conforme o adolescente aos policiais, o veículo seria levado para outra cidade para ser desmanchado. No carro ainda foram localizadas chaves michas, usadas por criminosos para roubar automóveis.



O menor de idade foi conduzido à Delegacia de Indaial. Segundo boletim oficial encaminhado pela Polícia Militar da cidade, o garoto foi liberado para os familiares em liberdade assistida graças a uma determinação judicial expedida no período da tarde.