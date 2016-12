Em Blumenau 25/12/2016 | 15h10

Assaltante invade relojoaria, atira e rouba R$ 15 mil em produtos no Garcia

Funcionários da loja foram rendidos pelo assaltante

Uma relojoaria e ótica na Rua Amazonas, no Garcia, foi assaltada neste sábado de manhã em Blumenau. De acordo com a Polícia Militar, o crime ocorreu por volta de 11h40, quando os funcionários se preparavam para fechar a loja.



Segundo o relato das vítimas, um homem armado com um revólver invadiu o local e ordenou que todos os funcionários ficassem nos fundos da loja. Uma mulher acionou o alarme do comércio e, neste momento, ouviu um disparo do assaltante, que sacou um martelo e quebrou o vidro dos expositores. Ele roubou 30 relógios num valor total de cerca de R$ 15 mil. Na sequência, fugiu em uma moto que o aguardava na saída do estabelecimento.



A PM foi até o local e encontrou o martelo, uma cápsula de revólver e uma caixa de relógio com marcas de sangue. Nenhum suspeito foi localizado.