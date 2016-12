Criminosos furtam dois carros e R$ 50 mil em joias de residência na Vila Nova, em Blumenau

Segurança 30/12/2016 | 08h28

Ao voltar de viagem, o proprietário de uma residência na Rua Antônio Cândido de Figueiredo (transversal da Theodoro Holtrup), no bairro Vila Nova, se deparou com seu apartamento arrombado.



Os criminosos fizeram a limpa no local e levaram três TVs, diversas joias com valor estimado de R$ 50 mil, além dos dois carros da vítima, um Jeep Renegade vermelho e um Renault Kangoo, ambos com placas de Blumenau.



A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência às 10h da manhã desta quinta-feira e nenhum suspeito foi localizado. E esse não foi o único furto que registrado durante o dia de ontem em Blumenau.



Mais três arrombamentos

nesta quinta-feira em Blumenau



Na Rua Dr. Pedro Zimmermann, uma TV LCD foi levada de uma loja de pneus. Na Franz Müller, Velha Central, criminosos furtaram uma TV 42 polegadas, dois aparelhos de parabólica, um aparelho de DVD, dois secadores de cabelo e vários produtos de cosmética em um salão de beleza. O último foi atendido pela PM às 16h, quando a escola Bruno Hoeltgebaum, na Fortaleza, foi arrombada. Do colégio foram levados dois fornos elétricos e um liquidificador.