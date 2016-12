Dupla armada assalta residência na Rua Gustavo Zimmermann

Blumenau 30/12/2016 | 09h00

Dois homens armados com pistolas invadiram uma residência por volta das 23h desta quinta-feira na Rua Gustavo Zimmermann, Itoupava Central, em Blumenau. Eles anunciaram o assalto e levaram duas TVs de 42 polegadas, um notebook, o celular da vítima, além do carro, uma Amarok branca — que foi abandonada logo em seguida na Rua Severino Inácio Firmino, Tribess. A Polícia Militar fez rondas, mas não encontrou os suspeitos.



Já na Rua Engenheiro Udo Deeke, no Salto do Norte, os clientes de uma boate conseguiram deter um assaltante ao ver que ele portava apenas um simulacro de pistola. Ele foi contido até a chegada da guarnição que o encaminhou à Central de Polícia.