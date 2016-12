Homem de 39 anos fica gravemente ferido após acidente envolvendo três carros e caminhão na BR-470, em Blumenau

Trânsito 31/12/2016 | 09h10

Três carros e um caminhão se envolveram em um grave acidente na noite desta sexta-feira na BR-470, em Blumenau, por volta das 23h. A ocorrência foi registrada próximo ao Norte Shopping e deixou o motorista de um Chevrolet Corsa gravemente ferido.



Ele foi encontrado inconsciente em meio às ferragens e com fraturas nos braços e pernas, conforme relato do Corpo de Bombeiros. A vítima, de 39 anos, foi encaminhada para o Hospital Santa Isabel, onde passou por cirurgias até as 2h da madrugada deste sábado e segue com risco.



Os outros três motoristas, de um Siena, CrossFox e de um caminhão Scania, não tiveram ferimentos e foram liberados.