Roubo 22/12/2016 | 07h40

Homens armados assaltam boate na BR-470 em Blumenau

Todos os clientes foram roubados

Dois assaltantes armados invadiram uma boate às margens da BR-470, no bairro do Badenfurt, em Blumenau na madrugada desta quinta-feira. De acordo com a Polícia Militar, por volta de 1h os ladrões chegaram no local em uma moto e anunciaram o assalto.



O proprietário da casa e todos os clientes que estavam na boate precisaram deitar no chão. Seis celulares, cerca de R$ 400 e várias carteiras com documentos pessoais foram roubados. Os ladrões fugiram pela rodovia em direção à Indaial e não foram localizados.