Agência dos Correios é assaltada em Blumenau

Roubo 25/01/2017 | 08h17

Uma agência dos Correios foi alvo de assaltantes nesta terça-feira à tarde em Blumenau. Segundo informações da Polícia Militar, dois homens invadiram por volta das 15h a agência localizada na Rua Werner Duwe, no Badenfurt.



A dupla chegou em uma motocicleta de cor escura e anunciou o assalto. Um dos homens estava armado com uma pistola. De acordo com a PM, um dos funcionários do local foi agredido com uma coronhada na cabeça.



A dupla fugiu sentido a BR-470 levando o dinheiro dos caixas. Rondas foram feitas na tentativa de localizar suspeitos, mas ninguém foi preso.



