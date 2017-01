Agência dos Correios é assaltada em Ilhota

Roubo 27/01/2017 | 14h43 Atualizada em

Na manhã desta sexta-feira, por volta das 7h, a agência dos Correios de Ilhota foi assaltada por três homens armados. O trio teria chegado no prédio localizado na Rua 21 de Junho, rendido funcionários da entrega e aguardado a chegada de outros funcionários, segundo informações repassadas aos policiais militares que atenderam a ocorrência.

Após a chegada do gerente, os assaltantes o obrigaram a abrir o cofre da agência. Eles levaram o dinheiro e fugiram em um carro vermelho. A PM foi acionada e comunicou a Polícia Federal sobre o ocorrido. Este é o terceiro assalto registrado nesta semana nas agências dos Correios.



A primeira invasão aconteceu terça-feira à tarde no Badenfurt. em Blumenau. Segundo informações da PM, dois homens invadiram por volta das 15h. A dupla chegou em uma motocicleta de cor escura e anunciou o assalto. Um dos homens estava armado com uma pistola. Um dos funcionários do local foi agredido com uma coronhada na cabeça.

Na quarta-feira, funcionários foram rendidos durante outro assalto na agência dos Correios do Bela Vista, em Gaspar. O homem armado teria chegado em uma motocicleta por volta das 16h30min pouco antes do fechamento do estabelecimento. Ele teria pulado o balcão de atendimento e rendido os funcionários. O homem fugiu levando o dinheiro do caixa, aproximadamente R$ 300, em uma mochila.