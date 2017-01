Segurança 15/01/2017 | 16h00

Homem armado invade e rouba lanchonete em Brusque

Um homem armado roubou uma lanchonete por volta das 0h20min deste domingo no bairro Santa Teresinha, em Brusque. Segundo informações da Polícia Militar, um homem com camisa vermelha e estampa amarela nas costas teria entrado com uma pistola no estabelecimento e roubado R$ 100 e dois celulares. Ele fugiu a pé em direção à Rodovia Antônio Heil. A PM fez rondas no local, mas não encontrou nenhum suspeito do crime.



Em Blumenau, ainda na manhã de sábado, um homem invadiu uma sapataria na Rua 2 de Setembro, no bairro Itoupava Norte, e tentou roubar dois celulares. Ele foi abordado pelo proprietário e se negou a devolver os aparelhos. Após uma briga entre os dois, o suspeito deixou cair os aparelhos e saiu correndo, deixando no local a bicicleta com que havia chegado à loja. A PM fez rondas na região, mas ninguém foi localizado. A bicicleta foi recolhida.