Crime 14/01/2017 | 12h07

Homem e mulher são encontrados mortos no Baú Baixo, em Ilhota

Ambos estavam com marcas de tiro na cabeça

Um homem de 47 anos e uma mulher de 27 foram encontrados mortos em Ilhota nesta sexta-feira de manhã na Estrada Geral do Baú, na região do Baú Baixo. Moradores da área, que fica perto da antiga balsa que cruzava o rio Itajaí-Açu, encontraram os dois corpos e acionaram a Polícia Militar.



Ambos foram baleados na cabeça e estavam mortos desde a madrugada, mas ainda não se sabe em que circunstância o crime ocorreu. A Polícia Civil investiga o caso. As primeiras informações divulgadas relatam que diversos materiais utilizados no consumo de drogas foram localizados perto dos corpos. As duas pessoas não tiveram os nomes divulgados.