Homem é preso após furto em loja na BR-470 em Blumenau

Segurança 22/01/2017 | 14h50

A Polícia Militar de Blumenau prendeu um homem de 26 anos suspeito de participar de um furto a uma revenda de automóveis na BR-470, no bairro Salto do Norte, na madrugada deste domingo em Blumenau. Segundo informações da PM, uma testemunha teria visto dois homens dentro da loja e fez a denúncia. Quando os policiais chegaram ao local, pouco antes das 4h, os dois iniciaram a fuga em um veículo Ford Ka preto, com placas de Navegantes.



A PM iniciou uma perseguição aos dois suspeitos. Na rua Gustavo Henschel, já no bairro Itoupavazinha, o motorista do veículo perdeu o controle e bateu no meio-fio. Com dois pneus furados ele continuou a fuga e, entrando numa rua sem pavimentação e entrou no mato com o veículo. O condutor abandonou o carro e seguiu fugindo a pé.



O passageiro se jogou do carro antes do veículo ser jogado no mato e foi detido pelos policiais. Dentro do carro, que também tinha registro de furto, foram localizados um módulo, um capacete e uma caixa de som, produtos que teriam sido furtados da loja. Além dos equipamentos, os ladrões danificaram um portão blindex e uma porta de acesso ao escritório para entrar na loja arrombada.



O veículo foi apreendido e encaminhado ao pátio do Seterb. Os produtos furtados e o rapaz detido foram levados para a Central de Plantão Policial, no bairro Garcia.