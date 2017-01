Crime 14/01/2017 | 11h51

Motorista alcoolizado é preso e tenta apresentar carteira de policial falsa durante blitz em Blumenau

Ele tentou fugir da barreira e foi detido

Um homem de 32 anos foi preso na madrugada deste sábado em Blumenau por dirigir alcoolizado e utilizar documentos falsos. De acordo com a Polícia Militar, ele foi detido por volta de 1h50min em uma blitz na Rua São Paulo, no bairro Victor Konder.



De acordo com o relato da PM, o homem inicialmente tentou fugir da blitz, mas foi abordado pelos policiais. Ele entregou os documentos do carro e uma carteira funcional de policial militar. Os agentes checaram os dados e verificaram que o licenciamento do carro estava atrasado e a suposta carteira de policial era falsa. Ele ainda apresentava sinais de embriaguez e confirmou aos policiais que havia bebido, mas se recusou a fazer o bafômetro.



Diante dos fatos, o rapaz foi preso e teve o carro recolhido.