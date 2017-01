Suspeita de homicídio 14/01/2017 | 17h38

Mulher é encontrada morta às margens da BR-470 em Pouso Redondo, no Alto Vale

O carro dela estava caído em uma vala perto do corpo, mas não há sinais de acidente de trânsito

Foto: Divulgação / Polícia Rodoviária Federal

Uma mulher foi encontrada morta às margens da BR-470 em Pouso Redondo, no Alto Vale do Itajaí, no fim da manhã deste sábado. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada por volta das 11h15min para atender o que seria um acidente de trânsito com saída de pista, mas a situação encontrada gerou suspeitas.



Na altura do Km 182 da rodovia, os agentes da PRF encontraram um carro caído em uma vala ao lado da pista, porém sem sinais de frenagem, derrapagem ou arrasto do veículo. Segundo o relato dos policiais, a situação indicava que o carro havia sido empurrado. Há cerca de 15 metros de onde estava o veículo, havia o corpo de uma mulher de 31 anos que não teve o nome divulgado. De acordo com a PRF, a situação era incompatível com um acidente que a arremessou para fora do carro, visto que o ângulo não era o mesmo e o parabrisa não estava quebrado.



O IGP de Rio do Sul foi acionado e fez a perícia no local, confirmando que a vítima tinha marcas de estrangulamento no pescoço. A hipótese é de homicídio e a Polícia Civil irá investigar o caso. O carro, com placas da cidade de Cordilheira Alta, pertencia à mulher e foi recolhido.