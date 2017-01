Receita Federal apreende 370 quilos de cocaína em Navegantes

Tráfico 30/01/2017 | 19h52

Em meio a um carregamento de autopeças, a Receita Federal do Porto de Itajaí localizou na tarde desta segunda-feira 20 bolsas contendo 270 quilos de cocaína no porto vizinho, em Navegantes. A fiscalização ocorreu por meio de escaneamento de 10 contêineres selecionados para a operação.



A droga estava embalada em 336 peças e estava a caminho do Porto de Antuérpia, na Bélgica. O cão Lobo, da Polícia Militar, auxiliou na localização do entorpecente. Essa foi a primeira apreensão de cocaína em 2017 em todo o complexo portuário.



Conforme a Receita, a droga foi colocada no contêiner por meio de um método chamado de rip-on/rip-off — quando o material é introduzido em meio à carga clandestinamente instantes antes do embarque e sem conhecimento do dono da carga. A Delegacia da Polícia Federal de Itajaí dará sequência às investigações.