Polícia 28/01/2017 | 10h55

Taxista é sequestrado e consegue escapar de carro em movimento na BR-470 em Blumenau

Ele foi assaltado e amarrado no porta-malas do carro

Um taxista foi assaltado e sequestrado em Blumenau na madrugada deste sábado. O caso foi registrado pela Polícia Militar às 3h50min, quando a vítima conseguiu entrar em contato com a PM. Ele estava na margem da rodovia BR-470 no bairro Fortaleza, perto do cemitério Jardim da Saudade.



De acordo com o relato do taxista aos policiais, ele fazia uma corrida para três homens da Rua República Argentina até o Portal da Saxônia quando foi rendido pelos passageiros, armados com facas, que anunciaram o assalto e o amarraram no porta-malas do carro. Enquanto os assaltantes fugiam com o táxi, a vítima teria percebido que poderia abrir o porta-malas pelo lado de dentro, então saltou para fora do carro e conseguiu escapar. Os assaltantes seguiram a fuga com o táxi e não foram localizados.