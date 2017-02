Balneário Camboriú 21/02/2017 | 21h19

Argentino é preso por pagar garotas de programa com notas falsas

Homem de 30 anos teria entregue cédulas de 100 dólares às mulheres e marcado novo encontro

A Polícia Militar prendeu um argentino de 30 anos por repassar notas falsas de dinheiro em Balneário Camboriú. A ação ocorreu por volta das 20h30min, na Rua 1400, no Centro.



Segundo informações da Polícia Militar, na noite anterior o suspeito teria pago duas garotas de programa com cédulas falsas de 100 dólares. Elas descobriram que as cédulas eram falsas quando foram trocá-las na casa de câmbio.



Na noite desta segunda o argentino marcou mais um programa, então a PM acompanhou as duas mulheres e efetuou a abordagem do suspeito, que possuía mais uma cédula de 100 dólares aparentemente falsa. Ele informou que teria comprado as cédulas no Uruguai. O homem foi preso em flagrante e conduzido à delegacia.