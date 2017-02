Polícia 08/02/2017 | 08h01

Assaltante é morto após tentativa de roubo em Indaial

Não se sabe quem matou o ladrão, que havia invadido uma residência instantes antes

Um assaltante que ainda não teve a identidade confirmada foi morto após tentar roubar uma casa em Indaial nesta terça-feira à noite. De acordo com a Polícia Militar da cidade, o crime ocorreu por volta das 23h40min no bairro Mulde, em uma casa na Rua Uberaba.



Dois ladrões teriam invadido a residência e rendido os donos, que reagiram e entraram em conflito com a dupla. O proprietário da casa acabou baleado no abdômen e foi encaminhado com vida ao Hospital Beatriz Ramos. Na fuga, um dos ladrões teria sido detido por moradores. A PM encontrou o assaltante caído em frente à casa, morto com um ferimento provavelmente causado por uma faca no peito. Não se sabe quem o matou. O outro assaltante conseguiu fugir e não foi localizado.



O corpo do homem morto foi encaminhado ao IML e a Polícia Civil investiga o caso.