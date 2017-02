Bandidos tentam arrombar caixa eletrônico em Rio dos Cedros, no Vale do Itajaí

Segurança 11/02/2017 | 11h12

Uma quadrilha tentou arrombar dois caixas eletrônicos do banco Bradesco na madrugada deste sábado em, noDe acordo com informações dade, o crime ocorreu na agência da Avenida Tiradentes, no Centro da cidade. Os policiais foram acionados por volta das 3h40min e, chegando ao local, encontraram o estabelecimento aberto. No local constataram uma carga de explosivos que detonou, mas não foi suficiente para abrir a parte interna de dois caixas eletrônicos, o que impediu que os bandidos tivessem acesso ao dinheiro.Segundo relatos de testemunhas à PM, a ação foi praticada por um grupo de quatro a cinco homens utilizando armas longas. Eles chegaram ao local com um veículo Renault Mégane prata e renderam outros três carros que passavam pelo local. Antes de fugirem, depois de não conseguirem roubar o dinheiro dos caixas eletrônicos, eles levaram as chaves dos três veículos rendidos e um Ford Escort preto, que foi abandonado cerca de um quilômetro depois.O Pelotão de Patrulhamento Tático (PPT) da PM, a Polícia Civil e o Instituto Geral de Perícias (IGP) estiveram no local. Os suspeitos não foram localizados.