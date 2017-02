Blumenau registra o oitavo homicídio no ano

Segurança 12/02/2017 | 16h56

Rafael Rodrigues, de 24 anos, foi a oitava pessoa assassinada em Blumenau em 2017 até agora. Baleado na sexta-feira enquanto caminhava na Rua Matias Bornhofen, no bairro Passo Manso, ele acabou morrendo no Hospital Santa Isabel ainda na sexta-feira.



Ele foi atingido por seis tiros na região lombar, socorrido pelo Samu e encaminhado com vida ao hospital, mas não sobreviveu. Os tiros foram disparados por dois homens que fugiram no local do crime antes da chegada da polícia. O caso está sendo investigado. De acordo com as informações divulgadas, Rafael já tinha passagens policiais no histórico.