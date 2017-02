Comando local pretende aguardar próximas etapas para avaliar impacto na cidade

Reforço no policiamento 20/02/2017 | 22h51

Em Blumenau, o reforço dos 1.084 aprovados no concurso da PM convocados pelo governo do Estado é visto com uma mistura de otimismo e cautela. O comandante do 10º Batalhão, de Blumenau, tenente-coronel Jefferson Schmidt, reconhece que a medida é muito positiva para o Estado como um todo, mas pretende esperar as próximas etapas como a convocação e a, além da própria distribuição por municípios, para falar sobre possíveis impactos positivos para a cidade.Ele afirma que ainda não é possível projetar quantos novos PMs a cidade espera receber para reforçar o efetivo porque alguns dos aprovados podem não ter mais interesse no cargo por terem passado em outros concursos ou ingressado em outra profissão.Além disso, o comandante pretende ver como será a distribuição dos cursos de formação – ele acredita que Blumenau possa voltar a ser um dos centros de formação, como ocorreu no ano passado, embora– os cursos vão ocorrer de maio a novembro. Hoje, o batalhão tem condições de abrigar duas turmas e um total de 60 anos. Apesar das ponderações, Schmidt avalia positivamente o reforço aos quadros estaduais da polícia.— É excelente a medida. Mil policiais a mais hoje dá umfalando em termos de Polícia Militar no Estado como um todo. Mas é preciso aguardar o desenrolar dos fatos e o chamamento desses aprovados para fazer algum prognóstico local — avalia.