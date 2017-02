Homicídio 26/02/2017 | 15h20

Um homem de 27 anos foi encontrado morto em frente a um bar no Garcia em Blumenau neste sábado de manhã. De acordo com a Polícia Militar, o proprietário do local chegou para trabalhar por volta das 9h30min e encontrou o corpo caído. O bar fica na Rua Murici.



A Polícia Civil e o IGP foram acionados e levaram o corpo ao Instituto Médico Legal. Ainda não se sabe a causa da morte. O homem foi identificado como Juan Carlos Machado.